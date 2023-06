Marathon de la Liberté : revivez la course avec France Bleu Normandie comme si vous y étiez

22.000 participants pour la 36e édition du Marathon de la Liberté ce dimanche 4 juin 2023. Et un dispositif exceptionnel mis en place par France Bleu Normandie avec plus de 5h de direct en immersion au milieu des coureurs grâce à onze reporters et auditeurs mobilisés pour les différentes courses (10 km, semi et marathon).

Retour en images et avec le son sur cet événement.

- © Radio France - Alice Marot

- - Julien Hélie, Laurent Besnehard, Yves Mainguy, Théo Hamel

