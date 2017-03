VIDEO : Mario, 10 ans, sourd et muet, pratique sa passion du foot au club de Thaon-les-Vosges

Les U11 de Thaon-les-Vosges ont accueilli il y a quelques mois un joueur au profil particulier : Mario a 10 ans, et il est sourd et muet. En quelques mois, grâce à ses efforts et à ceux de son équipe, il s'est totalement intégré.

C'est l'heure de l'entraînement du mercredi, à Thaon-les-Vosges. Malgré la pluie, les joueurs s'éparpillent gaiement sur le terrain. Mario, 10 ans, tout en vert fluo, enchaîne les passes et les dribbles avec ses copains, sous le regard de l'entraîneur, Mickael Ruez. Le coach s'époumone pour donner ses consignes, mais depuis l'arrivée de Mario, il a appris à joindre le geste à la parole pour se faire comprendre. Des rudiments qu'il a aussi appris à ses jeunes joueurs : "J'ai souhaité très rapidement profiter de la présence de Mario pour apprendre le langage des signes aux autres enfants, pour permettre une communication minimum : Bonjour, au revoir, bravo..." Le dirigeant du club, lui, parle "couramment" la langue des signes.

Un sens en moins, des qualités en plus

Pour le reste, ça passe par les gestes et le regard. Mario compense sa surdité avec les autres sens, du coup, il a développé des qualités que les autres joueurs n'ont pas forcément : "Au niveau de la visibilité, de la prise d'informations, par exemple, explique Mickael Ruez. Chez le footballeur, c'est très important de "voir avant de recevoir". Lui, c'est un avantage qu'il a développé naturellement. Je le montre en exemple aux autres enfants qui ont tendance à parler plutôt qu'à se déplacer !'" Ses qualités sont valorisées, mais son entraîneur fait quand même attention à ce qu'il soit traité exactement comme les autres.