VIDÉO - Mélodie, jeune vencoise de 11 ans, qualifiée pour la finale de "Prodiges"

Mélodie Seguin, jeune vencoise de onze ans aux doigts d'or ! La petite azuréenne vient de se qualifier cette nuit pour la finale de l'émission Prodiges en interprétant devant des millions de téléspectateurs une version à la flûte traversière de "All I Want For Christmas" de Mariah Carey

Vence, France

Direction la finale du show de Noël "Prodiges" saison 6 pour Mélodie ! La jeune Vencoise de 11 ans concourait hier avec sa flûte traversière face au jury de l'émission de talents de la musique classique sur France 2. Mélodie Seguin a 11 ans et joue de la flûte depuis l'âge de six ans. Elle a interprété ce jeudi soir une version à la flûte traversière de "All I Want For Christmas" de Mariah Carey face à des millions de téléspectateurs.

La jeune fille de onze ans aux cheveux d'or file tout droit en finale. Elle se produira jeudi 2 janvier à 21 heures devant le pianiste de renommée internationale Lang Lang, invité d'honneur du dernier prime de la saison. Pour la juger, toujours face à elle, le jury composé de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Elizabeth Vidal et du violoncelliste Gautier Capuçon. Et huit autre candidats face à elle. La semaine prochaine, Mélodie, tentera de devenir "Prodiges" de l'année. Nul doute qu'à Vence et dans les Alpes-Maritimes, elle est déjà "Prodiges" de la décennie.

