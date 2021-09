VIDEO - Metallica fête les 30 ans du Black Album avec une réédition et un disque de reprises

Les chansons du groupe Metallica reprises par Juanes, Miley Cyrus, ou encore la française Izïa : pour les 30 ans de son Black Album, le groupe de métal sort ce vendredi "The Metallica Blacklist", un disque dans lequel une cinquantaine de chanteurs et musiciens réinterprètent leurs titres préférés, comme Enter Sandman ou Nothing Else Matters.

Les reprises sont interprétées par de nombreux artistes majeurs représentant un large éventail de genres. Le disque sort ce vendredi soir en ligne et sur les plateformes numériques, avant la sortie des CD et vinyles le 1er octobre. Les 12 titres du Black Album avaient popularisé en 1991 le métal auprès du grand public. Il s'était vendu à près de 30 millions d'exemplaires.

Bénéfices reversés à des associations

Les bénéfices des ventes seront reversées notamment à la fondation "All within my hands", pour soutenir l'éducation et la lutte contre la faim. Les différents artistes reprenant les tubes de Metallica ont également choisi des associations auxquelles ils souhaitent donner une partie de l'argent.