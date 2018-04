Sorgues, France

A Sorgues, Alain Carpentras utilise un tour à bois vieux de plus d'un siècle pour tourner des appeaux. Il ne reste plus que quelques fabricants d'appeaux en France. Ces sifflets imitent le chant de la tourterelle, du rouge - gorge, de la chouette chevêche, de la tourterelle, de la chouette hulotte ou du coucou. Toutes les pièces sont fabriquées à la main - et à l'oreille - dans du bois de buis. Alain Carpentras emporte souvent en forêt ses appeaux : "ça fait plaisir de voir qu'ils fonctionnent avec les oiseaux. Je peux dialoguer avec le coucou qui me répond"

Appeaux en forêt et totem maya en chêne

Les appeaux de l'Atelier des Castors ne sont pas vendus aux chasseurs. On peut les trouver dans des parcs animaliers ou des éco-musées. Le tournage sur bois est une passion pour Alain Carpentras: il réalise un totem maya en chêne de plus de deux mètres de haut. La pièce est un défi pour Alain Carpentras qui confie qu'il y pense "tard le soir ou même en pleine nuit".