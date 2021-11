VIDEO - Metz : le sentier des lanternes de Noël souffle sa 10eme bougie

Le décor est digne des plus beaux contes de Noël : un sentier parsemé de cadeaux lumineux, d'ours blancs au milieu d'icebergs ou encore de chevaux et leur carrousel dorée qui scintillent dans la nuit du square Boufflers à Metz. Un retour en enfant pour les adultes et la découverte d'un monde enchanté pour les plus petits, venus en nombre pour célébrer les dix ans de ce sentier des Lanternes.

Du monde des jouets au cercle polaire

Le voyage commence par une allée de sapins qui débouche sur un tapis de lumière, surplombé par un énorme nounours lumineux sur la droite. A l'opposée, un monticule de cadeaux de Noël et ses beaux nœuds rouges s'étalent sur une dizaine de mètres. Le grand sapin et son étoile dorée trônent au centre et côtoient des chevaux tout aussi lumineux. "Whouaaa, s'exclame Sofia 11 ans, au pied des lampions multicolores, c'est très beau, il y a plein de lanternes en forme d'animaux."

Les yeux des enfants ne sont pas les seuls à s'illuminer, ceux des adultes sont également sous le charme. "On ne sait plus trop où donner dela tête tellement c'est magnifique", sourit Mireille, qui mitraille de photos le décor avec son téléphone portable. Après les jouets et le carrousel, le sentier des lanternes passe ensuite dans un paysage plus polaire. On y croise des icebergs et des ours blancs, pour finir avec le Père Noël et ses rennes.

Le cercle polaire du sentier des lanternes de Metz et ses icebergs. © Radio France - Julien Penot

Au-delà de la féérie des lieux, beaucoup de familles y voient une manière de s'aérer l'esprit et de sortir de la morosité ambiante liée à la crise sanitaire. "Cette paix, cette béatitude, on en a besoin... C'est pour cela qu'aujourd'hui tant de personnes sont réunies parce qu'on avait besoin de cela", décrit l'un des visiteurs. Le rêve éveillé s'étale sur plus de 3.000 m² et est accessible gratuitement de 17 heures à 20 heures en semaine, et jusqu'à 21 heures. Le pass sanitaire est demandé à l'entrée et le masque est obligatoire dans l'enceinte du site.