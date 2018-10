Le Mondial de l'auto ouvre ses portes ce jeudi 4 octobre, et jusqu'au 14 octobre à Paris. Dans une exposition, Lego y présente deux voitures à taille réelle : une Renault F1 et la Bugatti Chiron, fabriquée à partir de briques de Lego Technic et capable de rouler. Une voiture époustouflante.

C'est une exposition à ne pas manquer lors du Mondial de l'auto, qui se déroule à Paris du 4 au 14 octobre. Sur l'espace Lego du salon, des voitures miniatures, en modèle réduit, mais aussi deux voitures à taille réelle : une Renault F1 et une Bugatti Chiron, constituée à 90% d'éléments de Lego Technic, et capable de rouler.

Plus d'un million de briques, 2.300 moteurs de Lego Technic

Aurélien Rouffiange, designer chez Lego à Copenhague, au Danemark, a créé le modèle Bugatti Chiron Lego à taille 1/8, dévoilé en juin. Fin août, Lego a dévoilé son modèle à taille réelle : la Bugatti Chiron est fabriquée à partir de plus d'un million de briques de Lego Technic. Elle pèse 1,5 tonne, et surtout, elle roule.

"C'est fou, c'est vraiment un chef-d'oeuvre" - Aurélien Rouffange, designer chez Lego

"La voiture roule grâce à 2.300 moteurs Lego Technic qui s’entraînent entre eux pour la propulser à une vitesse entre 20 et 30 km/h, pendant plus d'un kilomètre", raconte Aurélien Rouffiange. Ces moteurs, les petits Power Fonction qu'on trouve dans les boites de Lego Technic vendues dans le commerce, sont raccordés au châssis en acier et aux axes des roues pour la faire avancer.

"C'est fou, c'est vraiment un chef-d'oeuvre de forme et de technique ensemble. J'aurais aimé l'avoir tout petit", confie Aurélien Rouffiange, passionné de Lego depuis l'enfance.

La Formule 1 de Renault est également à découvrir au Mondial de l'auto. © Radio France - Géraldine Houdayer

Un montage entièrement à la main et sans colle

"Ils ont monté ça entièrement à la main, sans utiliser de colle", raconte le designer. Pour faire rouler ce bijou, les moteurs Lego ont été chargés sur des batteries de voitures. La Bugatti Chiron a été pilotée en Allemagne par le pilote Andy Wallace, vainqueur des 24h du Mans en 1988 (sur Jaguar). "C'est incroyable de voir que tout est possible, qu'on peut tout construire avec Lego, même une vraie voiture qui roule", s'enthousiasme Aurélien Rouffiange.

L’exposition Lego est donc à voir jusqu'au 14 octobre au Mondial de l'Auto, porte de Versailles, à Paris.