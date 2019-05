[VIDEO] Montpellier : Un panorama à 360 degrés au bar de l’Arbre Blanc

Montpellier, France

À près de 50 mètres de hauteur, les clients du bar de l’Arbre Blanc en prennent plein les yeux. Ils bénéficient d’un panorama à 360 degrés de Montpellier et ses alentours. « Quand c’est vraiment dégagé on peut voir très loin, décrit Eric Cellier, un des gérants. On voit la mer et toute la côte et à l’opposée, on peut voir jusqu’au Pic Saint-Loup. »

De l’autre côté du rooftop, la vue sur Montpellier est imprenable. Eric Cellier en profite : « À gauche il y a la nouvelle mairie, ça va jusqu’aux quartiers Nord de Montpellier. Ça permet de porter un regard différent sur la ville, je me suis rendu compte que c’était très boisé. » Juste en dessous, on peut apercevoir les rives du Lez et la place de l’Europe. Au loin, La cathédrale Saint-Pierre et l’église Saint-Anne surplombent la ville. Un cadre magnifique pour se détendre