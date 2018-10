Le chanteur Charles Aznavour est décédé dans son sommeil dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans. Populaire, il laisse une trace dans les mémoires de millions de Français. Le Périgourdin José Corréa a eu la chance de le rencontrer il y a moins de 10 ans pour la réalisation d'une BD-album consacrée à l'artiste.

"Son producteur m'avait dit que c'était une bonne idée et quelques jours plus tard j'ai eu l'honneur de recevoir son appel. Charles Aznavour m'invitait à venir chez lui pour que l'on puisse se rencontrer. C'était une vraie surprise," raconte l'artiste. "J'ai été très surpris par sa générosité, sa disponibilité. Il n'avait pas besoin de ça. Il a regardé mon travail de façon très attentive, il m'a appris beaucoup de choses sur lui et sur son entourage. C'était très étonnant," poursuit José Corréa.

"Le premier artiste que j'ai dessiné en arrivant en France c'est Aznavour" - José Correa

José Corréa se souvient aussi de la propriété du chanteur. "Il m'a montré ses oliviers, et surtout on a bu beaucoup d'eau car elle venait de sa source et il était très fier de cela, ça m'a fait rire." Pour l'écriture et la réalisation de ce livre, le chanteur a posé devant le dessinateur. "Un très beau souvenir." "Le plus fou c'est que lorsque je suis arrivé en France, j'avais 14 ans et je vivais chez une tante. Elle avait des vinyles d'Aznavour et moi je dessinais déjà et c'est le premier artiste que j'ai dessiné en arrivant en France. Je le connaissais déjà au Maroc où il avait une certaine notoriété. Aznavour c'était le swing, un mec incroyable."