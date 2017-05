VIDEO - Naissance de louveteaux au zoo d’Amnéville

La meute de loups s'étoffe au zoo d'Amnéville. Quatre louveteaux sont nés, des petits loups blancs (encore gris quand ils sont petits). Pour leur première sortie, ils ont eu le droit à un examen médical.

Trois femelles et un mâle sont nés au mois de mai 2017. Ils pèsent entre 2,5 kg et 3 kg. Ils ont quelques jours mais on ne sait pas combien précisément. Parce que la maman a disparu explique le vétérinaire Alexis Maillot : "la maman a disparu dans les premiers jours de mai, elle est réapparue il y a quelques jours, et les petits sont nés dans cet intervalle". Et pour aller les chercher pour l’examen médical, il a fallu se retrousser les manches : "c’était un peu du travail de spéléologue. Les loups ont creusé une galerie de trois à quatre de profondeur. L’un d’entre nous est allé au fond du trou. On a attendu que la maman Tana aille manger à l’extérieur".

Après la pesée, la prise d'un médicament et le contrôle du rythme cardiaque, comment se portent nos louveteaux ? Adeline Noirrault, vétérinaire : "les quatre louveteaux sont en bonne santé. Le mâle est un peu plus lourd que les femelles comme à chaque fois. Et on est très content parce que quatre est un bon chiffre pour une portée".

Pour l’instant, ils n'ont pas de nom. Qui décidera ? "C’est leur soigneuse qui choisira en fonction d’un nom de rivière, de fleuve ou bien selon leur caractère. Pour l’instant, ils sont craintifs. A tel point qu'ils sont restés muets durant tout l'examen" conclue Adeline Noirrault.

Mise au point après la mort d'un gorille : le 11 mai, un gorille âgé de 33 ans est mort subitement. La disparition de Ya Kwanza a ému bien au-delà du zoo. A tel point que certains sur Facebook ont accusé le zoo de passer cette mort sous silence. "Pas du tout" leur répond le responsable zoologique, Hervé Santerre : "on a attendu de connaitre la cause de la mort. Il s’agit d’un problème cardiaque flagrant. C’est dur pour les équipes et ce tapage sur les réseaux sociaux est encore plus douloureux. Nous, on vit avec nos animaux, et à côté on voit que tout le monde peut s’autoproclamer scientifique alors qu’ils n’ont jamais travaillé avec des animaux. C’est dur d’entendre ça".