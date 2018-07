Parc zoologique et botanique de Mulhouse

Deux bébés panthères nébuleuses et leur mère, au zoo de Mulhouse, en juillet 2018

Mulhouse, France

"Nous sommes surpris et heureux." C'est avec enthousiasme que le directeur du zoo de Mulhouse, Brice Lefaux, évoque la naissance, le 5 juillet dernier, dans son parc, de deux bébés panthères nébuleuses. La nouvelle a été officialisée mardi 17 juillet dans un communiqué. Cette espèce originaire du sud-est asiatique, menacée de disparition, se distingue par un pelage à dominante marron, constellé de taches sombres, évoquant des nuages.

Des vidéos pour suivre les bébés panthères

À première vue, les deux bébés sont un mâle et une femelle. Les équipes du zoo doivent toutefois le confirmer dans les semaines qui viennent. Sur une vidéo publiée par le parc, on distingue deux boules de poils tâtonner dans le noir. _"_Ils sont encore aveugles, explique Brice Lefaux. Leur croissance est harmonieuse, ils ont un ventre rebondi, et des périodes de sommeil très longues. Ils sont sur de bons rails."

Les équipes craignaient de ne pas pouvoir faire s'accoupler les parents, arrivés à l'âge de 3 ans au zoo de Mulhouse. "Nous avons passé énormément de temps à les mettre en confiance. Il y avait un risque que le mâle agresse la femelle au moment de l'accouplement", commente encore Brice Lefaux, rassuré aussi par le comportement de la mère, très protectrice vis-à-vis de ses petits.

La dernière naissance de panthères nébuleuses dans un parc zoologique français remontait à 2014. Victime de braconnage et de la disparition des forêts, cette espèce est considérée comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le parc zoologique de Mulhouse mettra régulièrement sur son internet de nouvelles vidéos des bébés panthères. Ils pourraient sortir en extérieur dans deux mois.