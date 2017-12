VIDEO - Natasha Saint-Pier chante les poèmes de Sainte-Thérèse à Bergerac

Ce dimanche, la chanteuse québécoise Natasha Saint-Pier était à Bergerac pour donner un concert en l'église Notre-Dame. Elle y a interprété les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux et quelques-unes de ses chansons.

Trois concerts et puis s'en va. La chanteuse québécoise Natasha Saint-Pier a eu le temps de découvrir le Périgord ce week-end. Elle a donné trois concerts à Sarlat, Périgueux et Bergerac dans le cadre d'une "tournée" des églises pour interpréter les titres de son album "Thérèse, vivre d'amour" sorti en 2013. L'artiste y interprète des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux mis en musique par le chanteur Grégoire.

Une cinquantaine de personnes seulement sont venues l'applaudir à Sarlat vendredi soir, 150 à Périgueux samedi, mais à Bergerac près de 200 personnes se sont réunies en l'église Notre-Dame ce dimanche 3 décembre. "Elle a une superbe voix et les textes de Sainte-Thérèse sont très touchants," explique Mireille, une fan. "Je ne suis pas croyante alors les poèmes ne me parlent pas plus que ça mais j'aime beaucoup ce que fait Natasha Saint-Pier depuis le début de sa carrière," ajoute Martine, une retraitée.

"Dans une église j'ai l'impression que les gens sont plus attentifs aux paroles" - Natasha Saint-Pier

Dans le chœur de l'église, illuminé de bleu, après la première partie assurée par Michel Monaco, Natasha Saint-Pier a fait son apparition dans une longue robe blanche brodée de fleurs. Entre les titres de son album "Vivre d'amour" la chanteuse a glissé quelques-uns de ses succès comme "Je n'ai que mon âme" ou "Un ange frappe à ma porte". "Les textes prennent une tonalité différente dans une église. J'ai l'impression que les gens sont plus attentifs aux paroles. Il y a une vraie écoute et je vois dans leurs regards que je leur apporte quelque chose de plus fort que dans une salle de spectacle," a confié la chanteuse. Ce dimanche, deux spectateurs ont dû être très attentifs à la musique. Les parents du chanteur Grégoire se trouvaient en effet dans le public.