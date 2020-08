Cet été le dragon a été immobilisé plusieurs fois et notamment le week-end du 15 août. Mais très vite il a été réparé. Des pannes successives en peu de temps, mais pas aussi fréquentes que ça ! assure la compagnie qui gère la machine.

Vidéo : "Non les pannes du dragon de Calais ne sont pas aussi fréquentes que ça !"

Non le dragon de Calais n'est pas toujours en panne ! C’est le discours de la compagnie qui gère cette machine imaginée et créée par François Delarozière. Il est vrai que les pannes se sont succédé cet été. Le dragon de Calais a couté 4 millions d’euros. C’est une machine unique et complexe qui fonctionne depuis seulement 7 mois.

Le dragon n’est pas seule machine que la ville de Calais a commandée à François Delarozière, bientôt un Varan va arriver dans la ville et 6 iguanes. Eux aussi pourront transporter des voyageurs. Le projet s’étale sur 8 ans pour un cout de 27 millions d’euros.