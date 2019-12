VIDÉO - Nouvelle bande-annonce pour "Top Gun : Maverick" la suite du film culte "Top Gun"

"Top Gun : Maverick", suite du film culte de 1986 s'offre une nouvelle bande-annonce avant sa sortie le 15 juillet 2020. On y voit un Tom Cruise toujours aussi en forme, appelé à former de nouveaux pilotes et lutter contre de nouveaux ennemis, toujours sur fond de coucher de soleil.

Qui ne se souvient pas de Tom Cruise dans son uniforme de pilote, la silhouette découpée sur le soleil couchant à côté de son avion ? "Top Gun", le film de 1986, culte pour toute une génération (qui n'aura pas manqué de malmené la VHS) a droit à sa suite : Top Gun numéro 2 ou plutôt "Top Gun : Maverick" est prévu pour le 15 juillet prochain.

Maverick est de retour

Dans ce nouvel opus, Tom Cruise alias Maverick va former de jeunes pilotes et devra faire face à de nouveaux ennemis, visiblement des drones. Si cette nouvelle bande-annonce ne dévoile pas les grands traits de l'intrigue, elle offre de très belles images, en espérant de beaux moments de cinéma. L'acteur s'était entraîné en Haute-Savoie pour parfaire les cascades de ses prochains films. L'acteur a une actualité chargée : en plus de "Top Gun : Maverick", il tourne aussi "Mission Impossible" 7 et 8.

VIDÉO - La nouvelle bande-annonce du film "Top Gun : Maverick"