VIDÉO - On a rencontré les joueurs du premier club de palets breton de l'agglomération de Laval

C'est une pratique très connue chez nos amis bretons et en Vendée mais qui se développe aussi chez nous, en Mayenne, le jeu du Palet Breton. Un club vient de se monter il y a quelques semaines à Saint-Berthevin, près de Laval, et pour le moment une vingtaine de membres sont inscrits. On a assisté à un entraînement à l'espace sportif Bernard Le Godais et le créateur du club, Alain Chevalier, nous a expliqué les règles et les subtilités de ce sport. Rencontre.

ⓘ Publicité