VIDÉO - On a testé la tyrolienne géante de Chamrousse, la plus longue tyrolienne sur pylônes au monde

Plus de deux kilomètres de descente, 600 mètres de dénivelé et environ trois minutes pour profiter de la vue sur la vallée... La tyrolienne "géante" de Chamrousse a été inaugurée officiellement ce mercredi 12 juillet. Notre reporter Bastien Roques l'a testé pour vous dans la vidéo ci-dessus.

Cette tyrolienne sur pylône est présentée par la station comme la plus longue du monde : plus de 2 km avec 600 mètres de dénivelé et plus de trois minutes de descente. Mais cela a un coût non négligeable, comptez 35 euros la descente tout de même.

Un levier majeur du projet "4 saisons" de la station

De quoi enrichir l'offre de la station tout au long de l'année et, notamment, hors de la saison de ski : "Il faut sortir du tout ski, c'est une évidence. Et puis, quand on voit les chaleurs qu'il fait l'été à Grenoble, dans les années à venir, la montagne va être prise d'assaut. On pourra leur offrir de nombreuses activités", explique le directeur de l'office de tourisme de Chamrousse, Christopher Hardy.