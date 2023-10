VIDEO - "On est très fiers d'eux" : quand les parents du duo mayennais Archimède font une jolie surprise

Le duo mayennais Archimède sort son sixième album intitulé "Frères" ce vendredi 6 octobre. Et le groupe l'a présenté sur France Bleu Mayenne ce lundi matin. Même s'il n'est pas encore dans les kiosques, ce nouvel opus est déjà un succès. En effet, Nicolas et Frédéric Boisnard ont fait appel à leurs fans pour financer cet album … et ça a marché ! "On avait mis un seuil assez bas parce que c'est compliqué en ce moment pour les gens de dépenser de l'argent dans la culture, on s'est dit 'mettons 15.000 euros'. On avait 40 jours pour le faire et en fait, on a atteint les 15.000 en 40 heures", raconte Fred.

Mais "au-delà de l'argent collecté, c'est surtout le retour des gens, tous les messages d'amour qu'on a reçus, ça nous a énormément touchés", poursuit le musicien. Et des messages d'amour, les Mayennais en ont encore reçu ce lundi matin, de la part de personnes très spéciales pour eux.

"Je suis émue aux larmes par la chanson 'Frères'"

Ce lundi, notre reporter Benoît Thérèze, a en effet réservé une belle surprise aux frères Boisnard. Il est allé à la rencontre d'auditeurs un peu particuliers : Anne-Marie et Gérard, les parents du duo Archimède. Chez eux, on retrouve tous les albums du groupe, le vinyle est posé sur la table. Et Gérard a même participé à la création de la pochette du nouvel album. "En tant que photographe amateur, j'ai recherché toutes les photos que j'avais faites d'eux", et le papa a mis la main sur ce cliché où l'on voit Fred et Nico sur un carrousel à Laval "en 1984".

Les parents ont aussi eu un mot pour leurs fils : "Moi, je suis touchée, émue aux larmes par la chanson "Frères". L'album est sublime !", souligne Anne-Marie. "On est très fiers d'eux, heureux pour eux ! On a hâte d'écouter leur concert au théâtre". Le groupe mayennais se produira en effet vendredi 6 et samedi 7 octobre au Théâtre de Laval.

"On est très fiers de notre département"

Il faut dire que le duo est resté très attaché à sa terre natale : "Preuve en est, quelques fois quand on arrive sur des plateaux de télé, on nous appelle "les gars de la Mayenne". On est très fiers de notre département. On parle tout le temps de notre Mayenne natale, même au Niger où on jouait en mai dernier." Le groupe rappelle qu'il a été "beaucoup soutenu par les Mayennais, dès nos débuts. On a senti une espèce d'émulation, d'enthousiasme derrière le projet. Et les gens ne se sont pas lassés !"