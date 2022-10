VIDÉO - Orelsan annonce 10 titres inédits dans la réédition de son album intitulé "Civilisation Perdue"

Ses fans s'en doutaient ! Orelsan vient de lever le doute ce lundi. Il va bien sortir une réédition de son dernier album "Civilisation" qui a rencontré un succès phénoménal. Le rappeur normand l'annonce sur ses réseaux à travers une vidéo dans laquelle on aperçoit son frère, Clément Cotentin. Ce dernier a réalisé la partie 2 du documentaire consacré à l'artiste originaire d'Alençon .

Dans cette saison 2, on suit Orelsan dans la composition de son dernier disque. Ceux qui ont visionné les quatre épisodes se sont rendus compte que de nombreux titres sont passés à la trappe au moment de la publication de "Civilisation". Du coup, le rappeur caennais annonce la sortie de 10 titres inédits dans sa réédition baptisée "Civilisation Perdue". Reste à savoir lesquels Orelsan et ses potes producteurs, Ablaye et Skread, auront choisi de publier. L'album sera disponible dès le 28 octobre prochain.