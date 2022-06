VIDÉO - Orelsan met en avant sa ville de Caen dans son dernier clip, et c'est du propre !

Alors qu'Orelsan s'apprête à reprendre la route pour se produire tout l'été dans des festivals, l'artiste normand vient de sortir sa dernière production visuelle. Ce jeudi, il publie sur sa chaîne YouTube le clip de "Du propre". Une chanson où il parle du port de Caen, celui "où l'on boit des shots à 5 heures du mat'", celui où l'on peut aller avaler un kebab "sauce magic beau gosse". Le tournage avait eu lieu sur plusieurs jours, la nuit aussi, en présence parfois de figurants qui se trouvaient là par hasard. Les chanceux n'avaient d'ailleurs pas manquer, à l'époque, de partager le moment sur les réseaux sociaux.

Séquence après séquence, Orelsan met en lumière le château, le stade Michel d'Ornano, l'hippodrome de la prairie où le rappeur caennais porte une casaque aux couleurs de son dernier album "Civilisation".

Orelsan ambassadeur de Caen et de la Normandie

Déjà dans le clip "Jour meilleur", Aurélien Cotentin mettait à l'honneur plusieurs lieux du Calvados : le port de pêche de Port-en-Bessin, le mémorial britannique de Ver-sur-Mer, le célèbre port artificiel d'Arromanches qui témoigne du Débarquement en Normandie, le stade Michel d'Ornano (déjà !). Depuis le début de sa carrière, Orelsan chante sa région et sa ville de Caen dans ses chansons.

Quatre Zénith de Caen en un an !

Après les festivals, le rappeur normand reprendra sa tournée "Orelsan Tour". Elle le conduira encore deux fois dans la plus grande salle de concert de Caen, dont il était le voisin plus jeune. En effet, il enflammera de nouveau la scène du Zénith les 26 et 27 octobre prochain.

Mais avant la fin de l'année, il est attendu cet été en Normandie : le 9 juillet au festival Beauregard (mais c'est déjà complet) et le 22 juillet à Art Sonic à Briouze, dans l'Orne.