VIDÉO - Orelsan, plus que jamais roi de Caen

Il avait hâte de retrouver la scène, Orelsan n'a pas déçu. Avec le carton de son dernier album Civilisation (triple disque de platine), le rappeur caennais a proposé à ses fans un concert époustouflant, tant par la qualité visuelle des décors, l'inventivité de Skread, le talent des musiciens et surtout sa performance vocale. Les fans normands sont unanimes après cette soirée : Orelsan est plus que jamais le roi de Caen.

Il est au top de sa carrière, c'est un artiste hors-norme. Le meilleur ? Sans chauvinisme, oui ! - Léa, fan caennaise d'Orelsan

Retour des concerts, ambiance de folie

La saison des concerts au Zénith de Caen ne pouvait pas autrement commencer que par "un concert d'Orelsan à la maison" comme le soulignait la directrice de l'établissement Sylvie Duchêne sur notre antenne. Paul et Andréa, fans du rappeur caennais sont conquis : "On sent qu'il a pris une autre dimension. C'est difficile à expliquer, on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. On se donne pour lui, mais il nous le rend bien."

De Corse en passant de Paris à Belfort, les supporters d'Orelsan n'étaient pas que de la région caennaise, c'est dire si l'engouement et la popularité du rappeur n'est plus à présenter. Mattéo ne pouvait pas rater ça : "J'ai pris un avion hier depuis Bastia, c'était déjà super compliqué d'avoir des places, mais je ne regrette rien. Orelsan chez lui, c'est quelque chose d'incroyable !"

Orelsan ému aux larmes

Si les fans attendaient avec impatience le retour d'Orelsan, le rappeur ne s'est pas caché. Il a répété plusieurs fois pendant le show combien "il était fier, heureux, reconnaissant de jouer devant son public à Caen" avec à la fin du concert, quelques larmes après quasiment deux heures à tout donner pour les 7.000 spectateurs présents.

Commencer ici à Caen, c'est tout un symbole, j'attendais ce jour depuis deux ans - Orelsan, pendant son concert

Le rappeur caennais reviendra chez lui, à Caen, pour une double ration de "sauce magic beau gosse" le jeudi 28 avril au Zénith, qui affiche d'ores et déjà complet.