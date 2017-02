VIDÉOS - Oscars : "La La Land" remporte six statuettes, le prix de la meilleure actrice échappe à Isabelle Huppert

La cérémonie des Oscars a attribué six statuettes au film "La La Land", dans la nuit de dimanche à lundi. L'Oscar du meilleur film est attribué à "Moonlight", après une énorme boulette qui a vu le film "La La Land" primé dans un premier temps. L'Oscar de meilleur actrice échappe à Isabelle Huppert.

La cérémonie des Oscars, qui s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi, a attribué six récompenses au film La La Land. Mais après un cafouillage inédit, "Moonlight" a remporté ce lundi matin l'Oscar du meilleur film, battant le favori "La La Land" pour la plus prestigieuse récompense du cinéma américain. Warren Beatty, qui aux côtés de Faye Dunaway, était venu sur scène pour annoncer le résultat, avait dans un premier temps dit que c'était la comédie musicale "La La Land" qui avait gagné, provoquant quelques minutes de confusion. L'acteur a expliqué qu'on lui avait donné la mauvaise enveloppe à ouvrir.

La déception pour Isabelle Huppert

Emma Stone a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans "La La Land", privant ainsi Isabelle Huppert d'une nouvelle récompense pour son rôle dans "Elle". Casey Affleck a décroché le prix du meilleur acteur pour son interprétation d'un homme brisé dans le drame familial "Manchester by the Sea". Damien Chazelle a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour "La La Land", devenant, à 32 ans, le plus jeune réalisateur à recevoir une telle distinction. Viola Davis et Mahershala Ali ont remporté les Oscars des meilleurs seconds rôles féminin et masculin, la première pour sa prestation dans "Fences" et le second pour "Moonlight". Ce film, qui retrace racontant le parcours d'un homme homosexuel noir qui a grandi dans un quartier défavorisé de Miami, a également remporté l'Oscar de la meilleure adaptation, glanant donc un total de trois statuettes. Ces trois Oscars plus celui de Viola Davis devraient faire taire les critiques accusant l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences de racisme après des éditions 2015 et 2016 marquées par des nominations de seuls acteurs et actrices de couleur blanche.

Record de nominations pour La La Land

"La La Land", qui avait été nominé 14 fois - un record partagé avec "Titanic" (1997) et "Eve" (1950) - est reparti avec six Oscars, dont celui pour la meilleure musique et celui pour la meilleure chanson. "Manchester by the Sea" a remporté l'Oscar du meilleur scénario, écrit par Kenneth Lonergan, le réalisateur du film. "Hacksaw Ridge" ("Tu ne tueras point"), un film de guerre de Mel Gibson, a également remporté deux Oscars, dont celui du mixage son et celui du montage. L'ombre du président américain Donald Trump a plané tout au long des trois heures et demie de la cérémonie, le présentateur Jimmy Kimmel multipliant les piques politiques à son égard, lui envoyant même un tweet auquel il n'a pas eu de réponse.

La bande-annonce de Moonlight, sacré meilleur film