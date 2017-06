VIDEO | Pas question de renoncer aux animaux pour le cirque Arlette Gruss de passage à Strasbourg

Le cirque André-Joseph Bouglione vient d'annoncer qu'il renonçait aux numéros avec animaux. D'autres cirques ne l'entendent pas de cette oreille notamment le cirque Arlette Gruss installé à Strasbourg jusqu'à ce lundi soir et qui prône ce discours : il ne faut pas confondre dressage et maltraitance.

Pour ou contre les animaux au cirque ? En France, 60 villes notamment Illkirch et Truchtersheim refusent d'accueillir ce type de spectacles. Le cirque André-Joseph Bouglione vient d'annoncer qu'il renonçait aux numéros avec animaux, emboîtant le pas à d'autres cirques traditionnels comme le Roncalli ou le Romanès. D'autres cirques ne l'entendent pas de cette oreille.

"Il ne faut pas confondre dressage et maltraitance" assure Willy's, attaché de presse du cirque Arlette Gruss installé à Strasbourg jusqu'au lundi 5 juin inclus, qui juge cette décision un peu hypocrite :

C'est plus un coup de pub' qu'une démarche sincère, la vraie raison c'est que ces animaux représentent une charge que tout le monde n'arrive pas à assumer.

En face, les défenseurs de la cause animale saluent cette décision, notamment Franck Schrafstetter, président de l'association alsacienne "Code animal" :

Les animaux ne sont pas faits pour vivre dans de telles conditions. Les éléphants ont besoin de marcher 17 kilomètres par jour, sans quoi ils souffrent de troubles du comportement. Il faut cesser l'exploitation de l'animal par l'homme.

Ce qu'en pense le public

À Strasbourg, le cirque Arlette Gruss a pris ses quartiers près du stade de la Meinau. Ici, renoncer aux animaux, ce n'est pas au programme. Anna et Lou-Anne, 9 et 8 ans, visitent la ménagerie et sont longtemps restées devant l'enclos des éléphants, à observer et à s'interroger :

Certains animaux sont contents comme ça, mais d'autres préféreraient certainement vivre leur propre vie. C'est à la fois bien et à la fois pas bien, le cirque.

Côté écurie, Nadège promène dans sa poussette son fils de deux ans, cette maman trouve la ménagerie impeccable. Derrière elle, Willy's l'attaché de presse a entendu et renchérit : ici, les dimensions des enclos est supérieure à ce que la loi réclame :

Plus le terrain où nous nous installons est grand, plus la place est allouée aux animaux et nous, on se serre ! On sera toujours serré dans nos caravanes !

Devant sa caravane, Bruno Raffo le dompteur des lions sourit sans s'énerver quand on lui demande si ses fauves sont heureux :

Le dressage, ça demande de l'amour et de la patience. Si tu maltraites ton animal, il te bouffera, donc à toi de le respecter, c'est normal !

En dehors des lions, le cirque Arlette Gruss emploie une quinzaine de chevaux, quatre éléphants, des lamas et autres zèbres, en tout une trentaine d'animaux.

Un accident ce samedi soir

Ce samedi soir, un accident a eu lieu lors du numéro final qui ne comportait pas d'animaux : il s'agissait d'un tour d'adresse avec une dizaine de motards. Deux d'entre eux se sont rentrés dedans et ont fait tomber tout le monde à cause d'une roue bloquée. Les deux motards blessés ont été hospitalisés à Hautepierre cette nuit, ils sont sortis ce dimanche matin. Les spectacles de dimanche et demain lundi se produiront comme prévu.