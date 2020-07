VIDÉO - Pendant l'été, la façade du Parlement de Rennes s'illumine

C'est devenu un immanquable de l'été à Rennes. Jusqu'à la fin du mois d'août, le Parlement de Bretagne se pare de lumières et des images créées par la société Spectaculaires. Un spectacle qui attire toujours des dizaines de milliers de spectateurs tout au long de l'été, mais cette année, le programme a été revu. La séquence ne dure que cinq minutes au lieu d'une vingtaine habituellement et aucune ambiance musicale ne rythme la projection. Une volonté des organisateurs afin d'éviter les attroupements sur la place du Parlement.

Cette année, le spectacle vidéo fait référence à l'Histoire de la Bretagne et rend hommage à l'architecture rennaise. On y voit même Anne de Bretagne traverser les siècles et devenir DJ ! A voir jusqu'au vendredi 31 juillet de 23 h à minuit et à partir du samedi 1er août jusqu'au dimanche 30 août de 22 h 30 à 23 h 30.

Le spectacle revient sur la tenue du procès en révision de Dreyfus au Parlement de Bretagne. © Radio France - Benjamin Fontaine

