VIDÉO - Pétanque, beach-volley, canoë : les quais de Périgueux se transforment pour l'été

Les quais de l'Isle à Périgueux vont accueillir "Un été sur les quais". Au menu : pétanque, beach-volley, canoë... Tout doit être prêt avant le top départ, mercredi 14 juillet.

Un pelle à la main, Stéphane verse du calcaire dans ce qui deviendra bientôt un boulodrome. "On va mettre du sable et de la diorite par-dessus, comme pour le jeu de quilles", explique l'agent municipal. Depuis quelques jours, les quais de l'Isle à Périgueux sont en pleine ébullition : tout doit être prêt avant l'ouverture le 14 juillet à 10h, de l'animation estivale "Un été sur les quais", qui se tiendra jusqu'au 15 août. L'installation a débuté lundi 5 juillet, et va durer jusqu'au 13 au soir, avant l'arrivée du public le lendemain.

4 zones et beaucoup d'activités

Cyril Agostini, responsable du service logistique à la mairie de Périgueux, installe les toiles d'ombrages au-dessus de la scène. Elle servira aux animations sportives, gym, danse, qui seront proposées. Dans une deuxième zone, des transats vont être installés ainsi que des boîtes à livres. Une troisième zone sera dédiée aux activités nautiques avec du canoë, des paddles et rabaskas, ainsi que des pédalos. Enfin, un coin sportif avec boulodrome, quillodrome, mölki, tables de ping-pong et baby-foot offrira de quoi s'occuper. "On va pouvoir s'amuser, on va pouvoir manger, faire du sport, se reposer et se rafraîchir", résume parfaitement Cyril Agostini.