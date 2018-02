Brive-la-Gaillarde, France

C'est un drôle de manège qui a débuté ce mercredi matin depuis 8h au Stadium de Brive. Sur une surface de 1.700m² (angle tribune de l'Europe - pesage côté tennis), la nouvelle pelouse est en train d'être déployée en lieu et place de l'ancienne.

Très abîmée à cause d'une saturation en eau du fait de drains vétustes et inefficaces, elle avait contraint le CA Brive a délocalisé un match européen à Tulle fin janvier, et a renoncé à recevoir le match U20 France - Irlande pour la première journée du Tournoi des VI Nations début février.

Les membres du CA Brive présents au Stadium ce mercredi assiste à l'opération, à l'image de Rémy Monteil (kiné, à g.) et Thomas Acquier (talonneur, à d.) © Radio France - Nicolas Blanzat

Une soixantaine de rouleaux de pelouse (1,2m de large x 10m de long) venus de la région bordelaise sont en cours de déploiement, là-même où la vieille pelouse a été retirée la semaine passée. Ils ont été découpés à compter de 3h du matin ce mercredi avant d'être acheminés par camion à Brive.

Les rouleaux sont amenés un à un sur le terrain avant d'être déployés © Radio France - Nicolas Blanzat

Le sous-sol a lui été repris avec de nouveaux drains et du sable spécial permettant la filtration rapide de l'eau. Chaque rouleau, pesant une tonne, est mis en place grâce à une machine prévue à cette effet, avant qu'un deuxième outil permette de plaquer chaque rouleau contre celui d'à côté pour ne pas laisser d'espace.

Placage impératif des rouleaux pour ne pas laisser d'espace sur le terrain © Radio France - Nicolas Blanzat

Le chantier doit durer tout ce mercredi avant qu'un représentant de la Ligue Nationale de Rugby passe ce jeudi pour donner son feu vert à la tenue du match Brive - Pau, ce samedi, comptant pour la 17e journée du Top 14.

A cette occasion, le CA Brive propose une vente flash Saint-Valentin jusqu'à ce mercredi 19 heures : pour une place achetée, la deuxième est à -50%.