VIDÉO - Pierre Soulages et l'Aveyron : la naissance d'un peintre

Alors que Pierre Soulages s'apprête à fêter ses 100 ans, le musée du Louvre à Paris lui consacre une rétrospective à partir de ce mercredi 11 décembre. Quelle est l'influence de son pays natal, l'Averyon, sur sa carrière artistique ? Réponse en archives.

Aveyron, France

Pierre Soulages est né à Rodez, dans l'Aveyron, le 24 décembre 1919. Après la mort de son père lorsqu'il avait 5 ans, il est élevé par sa mère et sa soeur, de 14 ans son aînée. Très tôt, l'enfant commence à peindre en noir, une couleur qui ne le quittera pas.

Que peut-on voir de l'Aveyron dans son oeuvre ? En 1965, interrogé sur l'influence de son pays natal sur sa peinture, il dira qu'il "aime les Causses, les grands plateaux désolés." Et qu'il a choisi de peindre de grands arbres noirs, vus dans les paysages de son enfance.

La révélation à Conques

Pierre Soulages dit également que c'est une visite à Conques, à l'abbatiale Ste-Foy, qui l'a poussé à devenir peintre. "C"est l'espace architectural qui m'a impressionné". C'est ce jour-là qu'il a pris conscience qu'il voulait faire de l'art toute sa vie.

Entre 1987 et 1994, il est missionné pour remplacer les 104 vitraux de l'abbatiale. En 2014, le musée Soulages ouvre à Rodez, présentant plus de 500 oeuvres et documents donnés par l'artiste.