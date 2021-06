[VIDÉO] - L'univers des Rolling Stones exposé à Marseille... Au stade Vélodrome !

Une grande exposition retraçant la vie et la carrière des Rolling Stones s'ouvre à Marseille ce jeudi, au stade Vélodrome. Guitares, carnets de notes, costumes de scènes : des centaines d'objets ayant appartenus au groupe sont à voir jusqu'au 5 septembre.

L'univers des Rolling Stones exposé... Au stade Vélodrome ! Il ne s'agit pas de sport mais bien de musique. "Unzipped" l'expo-événement venue de Londres, a chois Marseille pour son escale en France. Et il faut de la place pour ranger les 60 ans de carrière du plus célèbre groupe de rock de tout les temps !

Costumes de scène, guitares iconiques, carnets de notes, pochettes d'albums jamais éditées... Au total ce sont 400 objets ayant appartenus au groupe qui sont à voir à partir de ce jeudi (10 juin) et jusqu'au 5 septembre. L'appartemnt sale et désordonné des Rolling Stones a même été reconstitué, ainsi que le studio dans lequel ils ont enregistré leurs plus grands titres.

France Bleu Provence a visité en avant-première l'exposition avec son parrain, le critique rock Philippe Manœuvre :