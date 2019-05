VIDEO - Plus de 50 choeurs héraultais au Domaine d'O à Montpellier, pour le festival du chant choral

Plus de 50 choeurs de tout l'Hérault étaient rassemblés pour la première édition du festival de chant choral amateur au Domaine d'O, à Montpellier.

Plus de 50 choeurs de tout l'Hérault ont chanté au Domaine d'O à Montpellier

Montpellier, France

Plus de 50 chorales réparties sur 8 scènes dans tout le parc du Domaine d'O, à Montpellier. Pour la toute première fois, le festival du chant choral amateur s'est déroulé dans ce lieu emblématique, le dimanche 19 mai.

1300 choristes

Les visiteurs, nombreux, ont profité d'un cadre idyllique tout en écoutant plusieurs styles chantés par 1300 choristes : jazz vocal, classique, chants renaissance, gospel, pop, chanson du monde... Une sorte de fête de la musique pour choeurs.

En plus des concerts, les volontaires, amateurs ou débutants, ont pu s'entraîner au chant en canon, sous la direction du chef de choeur de la cathédrale de Montpellier : "Quand on est passionné par la musique, soit on est passionné pour soi, soit on est passionné pour transmettre".

L'atelier "chant en canon" au festival de chant choral amateur de Montpellier Copier

Pour Pierre Quénard, président de l'association des choeurs de Montpellier et organisateur du festival, cette édition au domaine d'O est une réussite. "On est vraiment dans l'esprit d'une fête paisible, sans surenchère sonore", confie-t-il. "Tout le monde est serein, c'est cet esprit qui nous intéresse".

Plus de 50 choeurs héraultais se produisent au premier festival du chant choral amateur à Montpellier 🎵🎶 pic.twitter.com/4PLdOFxp1c — France Bleu Hérault (@bleuherault) May 19, 2019

Pierre Quénard pense déjà à renouveler le projet l'année prochaine, au même endroit. Il espère même doubler le nombre de participants.