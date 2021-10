VIDEO - Pour le tournage de son dernier film "Lui", Guillaume Canet a choisi la Bretagne

Avant de faire découvrir au public son adaptation des aventures d'Astérix, ce mercredi 27 octobre Guillaume Canet présente aux spectateurs sont septième long-métrage en tant que réalisateur. Ecrit pendant le premier confinement, "Lui" raconte l'histoire d'un compositeur en mal d'inspiration réfugié dans une vieille maison sur une île bretonne . Sans femme et enfants et avec un seul piano désaccordé comme compagnon, il va réaliser un travail d'introspection.

Le film qui réunit Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Nathalie Baye ou encore Patrick Chesnais a été tourné à Belle-île-en-mer dans le Morbihan à l'automne 2020. Guillaume Canet n'est pas arrivé en Bretagne par hasard. Il connait bien la région.

France Bleu : Vous avez posé vos caméras à Belle-île mais ce n'est pas forcément à elle que vous avez pensé lors de l'écriture du scenario...

Guillaume Canet : Non c'est vrai. J'ai d'abord pensé à l'île de Houat parce que j'y avais séjourné plusieurs étés pour voir mon père qui avait une maison là-bas. Je suis venu en préparation pour revoir l'île et je n'ai pas retrouvé le décor que je voulais vraiment. Je voulais de grandes falaises abruptes avec une maison au bord de la falaise. Je suis allé à Hoëdic et j'ai encore moins trouvé de grandes falaises. Du coup, je suis retourné à Belle-Ile. J'ai été totalement séduit par cette maison, ce vieux sémaphore en bordure de la falaise, sur la pointe d'Arzic.

France Bleu : Que vous évoque Belle-île désormais ?

Guillaume Canet : Des souvenirs très agréables et pas du tout le sentiment d'être enfermé, mais le sentiment d'être libre. Je suis allé la visiter très rapidement. Je n'ai pas une connaissance parfaite des lieux parce que nous ne sommes pas restés très longtemps et j'ai été beaucoup sur le décor mais ça m'a donné très envie d'y retourner parce que je trouve l'endroit merveilleux.

France Bleu : La lumière joue un rôle important dans le film. Vous avez dû trouver votre bonheur sur l'île ?

Guillaume Canet : Bien sûr. C'est très changeant et c'est un peu une métaphore. Lui c'est "il", une île, et il y a le côté tumultueux des vagues de des rochers, le côté dangereux. De l'autre côté, c'est plus doux, plus calme, avec des grandes plages à l'abri du vent. C'est comme cela que je l'ai ressenti. Il y a des endroits comme Belle-île, avec cette possibilité d'avoir le temps qui change très vite et des lumières incroyables à l'écran.

France Bleu : On vous a souvent vu au Jumping International de Dinard ces dernières années. C'est une autre partie de la Bretagne que vous connaissez bien...

Guillaume Canet : Oui, c'est mon enfance aussi. J'ai passé beaucoup de temps dans les concours, à cheval. Et puis je vis avec une Bretonne (ndrl : Marion Cotillard), donc je connais bien la Bretagne. Mais j'ai aussi grandi au Pouliguen, à La Baule où j'ai fait mes premiers pas sur la plage. Je suis vraiment "pro Atlantique".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu : Pendant la crise sanitaire, on a entendu beaucoup d'artistes dire qu'ils n'avaient pas été inspirés par le confinement. Ca n'a pas été votre cas ?

Guillaume Canet : Il disent cela mais je pense que c'est faux. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça a pu les inspirer. Ce confinement a permis à beaucoup de gens d'arrêter de travailler et parfois de faire, comme mon personnage, un travail d'introspection, de se poser des questions. Tout ce travail de maturité permet au bout d'un moment de livrer quelque chose. Pour moi, ça a été un moment où j'ai fait une connexion avec des choses qui maturaient. J'ai réalisé que j'avais besoin de raconter cette histoire.

France Bleu : En 2022, on découvrira votre adaptation des aventures d'Astérix. Le film est en montage. Il correspond à vos attentes ? Est-ce que vous craignez les critiques ?

Guillaume Canet : Je suis très, très heureux. Il correspond à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un film très ambitieux. Un grand film d'aventure, épique, avec des cascades, des batailles, de l'action et une modernité. Ce sont nos héros français mais les ados qui sont très fan de Marvel vont s'y retrouver aussi. J'ai pris le parti de faire ce métier sans penser à ceux qui m'attendent tournant parce que si je sors de la route, on va me prendre en pleine gueule. Si les gens veulent attendre au tournant qu'ils attendent...moi je trace ma route.