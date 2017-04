VIDEO - À Prades, les oeufs de Pâques tombent du ciel

Comme chaque année, Prades a fêté Pâques ce dimanche, en chantant les célèbres Goig dels ous (littéralement, "cantiques des oeufs"). Et ça mérite bien un panier d'oeufs en chocolat !

"On vient de chanter les Goig à l'église, raconte Monique avec enthousiasme. Maintenant, le maire se met là-haut et clac! il nous descend le panier." Déjà vingt-cinq ans que Monique, ou Momo pour les intimes, chante à Pâques. Elle fait partie de la chorale de Eus, qui offre le spectacle, ce dimanche devant la mairie de Prades.

Pour ne pas faire les choses à moitié, les choristes sont habillés en tenue traditionnelle catalane. Monique en est très fière. "Il y a le châle, le chemisier blanc, la fâche, la fameuse coiffe et la jupe rouge!" Mais pas le temps de tout énumérer, le maire s'apprête à offrir les oeufs. Ou plutôt, à les envoyer grâce à une corde, depuis son balcon.

Les oeufs, mais pas seulement! Ce panier s'appelle la sisteille et il y a beaucoup de choses à l'intérieur, remarque Michèle, la tête dans le panier. C'est elle, la présidente de la chorale. "Du boudin blanc, du boudin noir, de la ventrèche, de la saucisse sèche" et bien d'autres produits.

C'est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Surtout pour ce couple venu du Var, Renée et Christian. Ils assistent chaque année au Goig dels ous de Prades. "Je trouve ça bon enfant, sourit Renée. L'ambiance est agréable." Et l'évènement met la culture catalane en valeur, selon Christian. "C'est le folklore qui reste, c'est important de garder des traditions!" Tellement important, que Renée et Christian ont déjà réservé leur hôtel pour revenir l'année prochaine.

