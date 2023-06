VIDÉO - Préhistoire : ouverture exceptionnelle de l'Abri Pataud en Dordogne

Au pied des falaises des Eyzies-de-Tayac, derrière un mur plutôt banal en béton et en pierres, un immense trou a été tranché dans la roche. C'est l' Abri Pataud , un site préhistorique habité depuis 40 00 ans et où 600 générations humaines se sont succédées. 70 ans après le début des fouilles archéologiques, le site est exceptionnellement ouvert au public vendredi 16 juin, à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie .

"L'Abri Pataud est un site préhistorique d'importance qui a livré plus d'1,5 million d'objets archéologiques depuis 1953", explique Roland Nespoulet, préhistorien et enseignant chercheur au Muséum national d'Histoire naturelle , à Paris. Responsable de la dernière opération de fouilles, entre 2005 et 2015, c'est lui qui mènera les visites ce vendredi.

Ce sont surtout des silex, des ossements animaux et des objets d'arts qui ont été découverts. "Et également, ce qui est remarquable à Pataud : des ossements humains. Ceux de six individus : deux femmes, un homme, un enfant et deux nourrissons", ajoute l'archéologue. Ces vestiges ont été trouvés dans une couche archéologique datée d'environ 25 000 ans.

Un site authentique, sans reconstitution

"Tout ce qu'on voit à Pataud est vrai. C'est un site authentique. Il n'y a pas de reconstitution, à part quelques moulages de vestiges humains", détaille Roland Nespoulet. Quelques-uns de ces objets sont visibles dans des vitrines mais la majorité sont stockés dans les réserves, qui seront spécialement ouvertes aux visiteurs ce vendredi.

Des ossements s'observent aussi directement sur le site de fouilles, encore coincés à la surface des parois rocheuses. "Ces objets sont là depuis 25 000 ou 30 000 ans et n'attendent qu'une chose : que de nouveaux archéologues reviennent les fouiller". À ce jour, seulement 10 % de la surface de l'Abri Pataud a été explorée. "À chaque fois qu'on avance une coupe, il y a des nouveaux ossements qui apparaissent. C'est un truc sans fin".

En dehors des visites extraordinaires organisées lors d'événements ponctuels, comme celle de ce vendredi, l'Abri Pataud est fermé au public jusqu'à la fin de l'année 2023, faute de personnel.

Infos pratiques :

Les trois visites sont programmées à 9h, 11h et 14h. Elles durent 1h30 et sont gratuites. Réservation au 05 53 06 92 46 ou par mail : pataud@mnhn.fr.