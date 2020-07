VIDÉO - Premières images d'Hélios, son et lumière sur les murs d'Avignon

Pour sa quatrième édition et en raison de l’annulation du festival d’Avignon, Hélios durera plus longtemps que prévu. Du samedi 25 juillet au dimanche 30 août, tous les soirs, des spectacles son et lumière seront accessibles gratuitement sur les principales places du centre-ville.

Le festival Hélios avait rassemblé 120.000 spectateurs en 2019. Pour sa quatrième édition, sa durée est prolongée. Du 25 juillet au 30 août, le public pourra déambuler dans les rues d’Avignon, tous les soirs, pour découvrir six œuvres et deux parcours de son et lumière.

"Le but artistique est de proposer quelque chose de très différent selon les sites. L’idée est de se retrouver comme dans un livre d’enfant. Il y a des artistes, qui grâce au vidéo-mapping, vont déstructurer l’architecture, raconter une histoire. D’autres seront plus dans l’immersion. Le public ne devient pas seulement spectateur, mais acteur", annonce Fabien Chamakoff, directeur artistique et technique de l’entreprise Lumière Vivante, en charge de la manifestation.

Quatre projections sur les façades de monuments et deux objets lumineux

Des projections son et lumière ("vidéo-mapping") sont à observer sur quatre bâtiments de la ville :

Musée du Petit Palais (Place du Palais) : "Evasion". La projection s’inspire du confinement, avec un personnage principal s’évadant par la littérature, la peinture et la musique.

Les projections dureront six à huit minutes et les séances auront lieu toutes les 15 minutes, soit neuf séances par soirée.

Les objets lumineux seront allumés en continu de 21h30 à 23h30. Sur ces sites, le public pourra marcher entre les installations pour une véritable immersion.

Certains lieux emblématiques d’Avignon seront aussi illuminés, comme le Palais des Papes. Les "figures architecturales oubliées" des rues Bancasse et Carnot seront aussi mises en lumière.

Respect des règles sanitaires sur les sites de spectacle

En pleine crise sanitaire, les organisateurs veillent à faire respecter certaines règles. Des messages seront diffusés sur les écrans des différents sites à propos des règles de distanciation sociale et du port du masque. Des agents de sécurité proposeront également du gel hydroalcoolique en veillant au respect des distances entre les groupes.

Des jardins lumineux éphémères investiront la place Pie. - Agence Lumière Vivante