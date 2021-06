VIDEO - Prenez-vous pour Mario dans la salle Battle Kart de Notre-Dame-d'Oé

C'est une petit nouvelle dans l'univers du divertissement. La salle Battle Kart a ouvert le 11 juin à Notre-Dame-d'Oé. Elle mélange le karting et le jeu vidéo grâce à la réalité augmentée. L'une de ses attractions vous plonge notamment dans l'univers de Mario Kart.

Inventé par un ingénieur belge, le concept Battle Kart débarque en France. La première salle dans l'Hexagone a ouvert le 11 juin à Notre-Dame-d'Oé, dans la zone commerciale, au nord de Tours. C'est un mélange de karting, de jeu vidéo et de réalité augmentée.

Le pilote évolue sur une piste, grâce à 29 vidéoprojecteurs installés au plafond qui dessinent le circuit au sol. Sur son karting électrique, en plus de pédales traditionnelles et du volant, une tablette et des touches similaires à celle d'une manette de jeu vidéo complètent l'ensemble.

Des fusées pour immobiliser les adversaires

L'une des attractions proposées par la salle propose notamment aux joueurs d'être littéralement plongé dans l'univers de Mario Kart. Il est possible, grâce à des bonus, d'envoyer des fusées ou des flaques d'huile à ses adversaires pour les immobiliser trois secondes, ou d'utiliser des turbos pour augmenter sa vitesse sur quelques mètres.

"Quand j'ai vu le concept à la télévision, j'ai tout de suite adhérer et j'ai su que cela allait révolutionner l'univers du karting, explique Nicolas Lunel, le gérant franchisé de Battle Kart à Notre-Dame-d'Oé. On est sur quelque chose de très ludique, de très interactif avec les autres pilotes puisqu'on peut être jusqu'à 12 en même temps sur la piste."

Malgré des débuts timides car "on ouvre juste avant l'été quand les gens ont besoin d'être dehors", Nicolas Lunel a bon espoir pour la suite. "Les premiers retours que nous avons sont tous bons. J'ai aussi plusieurs demandes d'entreprises pour des séminaires donc je suis rassuré." Le gérant a quand même investi dans cette histoire un million d'euros. "Mais ça vaut le coup".