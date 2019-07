VIDÉO - Près de 8.000 coureurs et marcheurs bravent la chaleur pour la Foulée du Festayre

La 20e Foulée du Festayre a rassemblé près de 8.000 coureurs et marcheurs, ce mercredi matin. Ils sont partis de la Côte des Basques à Biarritz, pour rejoindre le quai de Lesseps à Bayonne, en passant par Anglet.

Bayonne, France

Ils sont toujours plus nombreux chaque année. Pour cette 20e édition de la Foulée du Festayre, ce mercredi, près de 8.000 courageux se sont lancés dans la course (ou la marche) au départ de la Côte des Basques à Biarritz. Il faisait déjà 26 degrés dans la matinée. À leur arrivée à Bayonne, le thermomètre avait grimpé de deux degrés. Avec eux, 58 joëlettes pour transporter des personnes handicapées, un nouveau record est donc battu. De nombreuses associations étaient représentées.

Cette année, et pour la quatrième fois, c'est le Basque Pierre Urruty qui remporte la Foulée, après 42 minutes et 42 secondes de course.

Les robinets sont pris d'assaut par les coureurs assoiffés ! © Radio France - Suzanne Shojaei