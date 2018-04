Dordogne, France

On connaît les premiers contours de l'édition 2018 du festival MIMOS. Le festival d'art du mime et du geste aura lieu du 23 au 28 juillet à Périgueux. 23 spectacles sont au programme du IN de la 36e édition de MIMOS et 250 personnes vont se produire sur scène.

La thématique 2018 : "Jeux d'apparences"

Le thème cette année pourrait se résumer par la célèbre maxime, "une image peut en cacher une autre". Les artistes qui vont se produire à MIMOS cette année vont devoir travailler autour des illusions d'optique, de la magie, des apparences ou encore des ombres.

Le symbole de ce thème ce sera évidemment le spectacle d'ouverture. Il s'agira d'un vidéo mapping, "Lumière et mémoires de Mimos", projeté sur la cathédrale Saint-Front et la place Mauvard. La création reviendra sur des spectacles filmés de MIMOS. "Ce sera l'occasion de revenir sur 35 ans d'histoire du mime à Périgueux" explique Chantale Achili la directrice du festival MIMOS.

Mais la programmation est très riche cette année, il y aura notamment plusieurs spectacles qui tourneront autour du thème des cheveux, des spectacles de marionnettes ou encore du théâtre de feu.

Enfin, c'est aussi sur les familles et les spectacles pour enfants que les programmateurs du festival ont voulu insister. Toute la programmation est à découvrir ici :

Vous pourrez acheter vos billets dès le 1 er juin .