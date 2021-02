VIDÉO - Quand les Daft Punk enflammaient la scène des Eurockéennes de Belfort

Onde de choc dans le monde de la musique : c'est par une vidéo énigmatique postée sur les réseaux et sobrement intitulée "Épilogue" que les Français Daft Punk, le duo électro le plus célèbre du monde, a annoncé ce lundi sa séparation, après 28 ans de collaboration... et sans pratiquement jamais montrer leur visage.

Formés à Paris en 1993 par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, les Daft Punk se sont vite imposés comme les pionniers de la French Touch avec la parution de leur premier album Homework en 1997, qui comporte notamment leur premier tube "Around the world".

Deux concerts aux Eurockéennes de Belfort

Les Daft Punk étaient venus à deux reprises aux Eurockéennes de Belfort, en juillet 1996 et juillet 2006, sur la grande scène, comme le rappelle le festival sur son site "Eurocks memories". Le duo était également célèbre pour ses tubes "One more time" et "Get Lucky".

Le duo Daft Punk aux Eurockéennes de Belfort en 2006. © AFP - Bruno Ferrandez

à lire aussi Les Daft Punk se séparent, l'une de leurs rares interviews a eu lieu à Dijon