"Des lacs sublimes" : quand le comédien Michael Lonsdale tournait un film dans l'Indre

La disparition de Michael Lonsdale à l'âge de 89 ans, ce lundi 21 septembre, suscite l'émotion en Berry. Le comédien avait tourné dans l'Indre il y a sept ans, en septembre 2013. À Argenton-sur-Creuse mais aussi notamment à Gargilesse-Dampierre, pour le film "Maestro", avec au casting Pio Marmaï et Déborah François. Michael Lonsdale y interprétait un réalisateur vétéran qui partage et transmet son savoir et ses connaissances à un jeune acteur.

"J'ai découvert le Berry, des forêts extraordinaires, des lacs sublimes"

La Vallée de la Creuse et les paysages de l'Indre bénéficiaient alors d'une exposition incroyable. "Maestro", sorti en juillet 2014, avait en plus les faveurs de la critique. Interrogé par nos confrères de France Bleu Orléans, Michael Lonsdale admettait ne pas vraiment connaître la France. "J'ai découvert le Berry, des forêts extraordinaires, des lacs sublimes", disait-t-il à l'époque.

ÉCOUTEZ - Tournage à Argenton-sur-Creuse du film "Maestro" en septembre 2013 - Un reportage de Carl Dechâtre Copier

Une figurante sur le tournage se souvient

Colette Fernique était directrice d'une école maternelle à Argenton-sur-Creuse à cette époque (depuis elle est devenue maire-adjointe). Elle participé au tournage, en tant que figurante Elle jouait le rôle d'une aubergiste, qui servait Michael Lonsdale et son équipe. La scène a été tournée à l'hôtel-restaurant du Pont noir, à Badecon-le-Pin. "Je jouais la patronne du lieu, c'était une scène où ils étaient tous à table", se souvient-elle. "Je devais dire quel était le plat du jour et prendre leur commande. Je m'adressais directement à Monsieur Lonsdale. Je me souviens que c'était déjà un vieil homme avec énormément de présence, c'était un plaisir d'être avec lui", confie cette passionnée de théâtre et de comédie.

C'était un très grand monsieur, je suis très contente de l'avoir rencontré

"Et à chaque fois que je lui demandais ce qu'il voulait, il me répondait autre chose, parce qu'il s'amusait beaucoup !", se souvient Colette Fernique. "Il avait cette expérience et ce savoir-faire des grands grands comédiens. Et donc il me faisait une surprise à chaque fois ! Il avait une oreillette, parce qu'il avait un peu de mal à retenir son texte, donc on l'aidait dans l'oreillette. Mais il improvisait !", poursuit-elle.

Colette Fernique, figurante sur le tournage, se souvient d'un homme "très curieux". Copier

Pendant cette journée de tournage, Colette Fernique se souvient d'avoir échangé plusieurs fois avec lui. "Il y avait de longs moments d'attente, et comme il était déjà très fatigué, on l'installait dans un canapé dans la pièce d'à-côté. Et plusieurs fois, je me suis retrouvée à côté de lui, et on a parlé".

"Il m'a posé plein de questions sur la région, sur Argenton. Il était très curieux, il voulait savoir comment on vivait dans cette petite ville, quelles étaient mes motivations pour venir faire de la figuration. Il m'a posé des questions sur mon travail de directrice d'école, comme quelqu'un qui a vraiment envie de savoir", raconte celle qui fait du théâtre en amateur. "C'était un très grand monsieur, je suis très contente de l'avoir rencontré".