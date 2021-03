VIDÉO - Quatre chênes de la forêt de Châteauroux abattus pour redonner vie à Notre-Dame-de-Paris

Quatre chênes bicentenaires de la forêt domaniale de Châteauroux ont été abattus. Chaque arbre deviendra une poutre de la nouvelle charpente du transept et de la flèche de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris ravagée par un incendie en avril 2019.

Quatre chênes répondaient aux critères de hauteur, de rectitude et de diamètre pour être transformés en poutre pour la nouvelle charpente de Notre-Dame.

Les quatre grands arbres ont été abattus pour alimenter l'effort de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Ces grands chênes âgés de plus de 200 ans dormaient jusqu'alors au coeur de la forêt domaniale de Châteauroux, située sur la commune du Poinçonnet. Avant d'être réveillés par le bruit des tronçonneuses.

Ces arbres cochent toutes les cases pour redonner vie à la charpente et à la flèche de la cathédrale parisienne, détruite par les flammes le 15 avril 2019. Ils ont été choisis pour leur robustesse et leurs dimensions. Le responsable territorial de l'Office national des forêts (ONF) dans l'Indre Franck Jarry fait le tour d'un de ces géants avant son abattage. "Cet arbre en question doit faire 16 mètres de haut pour un diamètre de 40 à 50 centimètres à la cime et de 70 à 80 centimètres à la base du tronc", explique le garde-forestier.

C'est Mohamed Achouch qui manie la tronçonneuse. Il débarrasse d'abord le chêne de ses "pattes", la partie visible de ces racines, avant de faire un large entaille à la base du tronc. En quelques minutes, le chêne bicentenaire est au sol. Le bûcheron lui ôte ensuite ses branches.

Les chênes abattus font entre 70 et 80 centimètres de diamètre © Radio France - François Chagnaud

"Bien sûr, il y a un côté sentimental lorsqu'on voit un de nos arbres partir", lâche Franck Jarry. Un charpentier viendra bientôt enlever le tronc pour en faire une poutre. Après le vacarme des tronçonneuses, ces quatre chênes berrichons devraient connaître le son des orgues de Notre Dame en 2024. C'est la date de fin des travaux annoncée par Emmanuel Macron. Le chantier de restauration doit débuter en septembre 2021.