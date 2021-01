VIDEO - Qui sont les artistes bretons les plus écoutés sur Internet ?

La coopérative bretonne de la culture bretonne, la Coop Breizh vient de publier le classement des artistes qu'elle produit, les plus écoutés sur Internet en 2020. On y trouve notamment Soldat Louis, Gilles Servat ou les Ramoneurs de menhirs.

L'année 2020 a aussi été dure pour les artistes. Fermeture des salles de spectacles, des librairies, des magasins culturels... certains ont préféré repousser la sortie de leur album ou de leur livre. Malgré tout, le public a continué à se divertir en écoutant de la musique sur Internet.

Denez, Didier Squiban et Soldat Louis

La Coop Breizh, la coopérative bretonne de la culture qui produit ou distribue une soixantaine d'artistes et de groupes bretons vient de publier son classement des artistes les plus écoutés en streaming sur Internet. En 2020, Denez Prigent a été le cinquième artiste le plus joué sur les plateformes comme Deezer, Spotify ou Youtube. Il est derrière le groupe Fleuves, qui pointe à la quatrième position. Sur le podium on trouve ensuite Soldat Louis dont le dernier album studio date de 2017.

Le musicien Didier Squiban pointe à la seconde place du classement. Il effectue une belle remontée de quatre places. Ce succès s'explique par l'utilisation de l'une de ses reprises Hanter dro (Duhont, duhont) dans le film turc Yarına Tek Bilet, disponible sur Netflix. Les spectateurs ont visiblement eu envie de réécouter ce titre entendu dans le long-métrage.

15 millions d'écoutes sur Internet en 2020

La tête du classement "streaming" revient une nouvelle fois aux "Ramoneurs de menhirs" dont le dernier album studio Breizh Anok est sorti en 2017.

Au total, les artistes produits ou distribués par le label Coop Breizh Muzik ont généré 15 millions d'écoutes sur les plateformes, un record. La Coop précise que 66% des auditeurs ont moins de 35 ans. Preuve que la musique bretonne a de beaux jours devant elle !