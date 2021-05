VIDEO : "On redécouvre la vie" à Caen avec la réouverture des terrasses et des magasins

Première journée de réouverture partielle pour les cafés et restaurants. À Caen (Calvados), les terrasses étaient de sortie et les clients s'y sont pressés dès que possible. Un moyen de retrouver un peu de la "vie d'avant" le Covid-19.

Plutôt café ou chocolat chaud ? Gabin, lui, a fait son choix. Ce lycéen caennais n'avait pas cours ce mercredi matin. Il s'est donc installé tranquillement à la terrasse du troquet Les Touristes, en centre-ville. Il confirme que le chocolat chaud en terrasse, ça n'a rien à voir avec le Nesquik à la maison : "Ce n'est pas la même atmosphère, ici c'est vivant. La maison ça fait déjà un an qu'on la voit, maintenant on la connaît par cœur, on pourrait y faire un cache-cache, alors que là on redécouvre la vie !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour les chefs d'établissements, c'était le baptême du feu. Jean-Marie Boisguérin, patron du Café de Caen, appréhende cette première journée comme un sportif qui reprend la compétition. "On s'entraîne depuis une semaine, on a remis en route l'établissement, la cuisine et on s'est déjà imposé une rigueur, fait des petits entraînements pour se remémorer tout ce qu'on savait bien faire avant la fermeture", raconte-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La réouverture attendue des magasins

De nombreuses clients faisaient la queue ce mercredi devant certains magasins du centre-ville de Caen. Elles étaient une quarantaine de clientes devant Zara dès 10h du matin. Pour le plaisir du shopping, mais aussi par nécessité. "Avec le confinement, on a grossi, donc il y a des affaires que je ne peux plus remettre !", explique Sonia.