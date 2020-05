VIDEO - Renaud Lavillenie saute à la perche dans son jardin

Heureusement qu'il a un grand jardin. En plein confinement, perchiste Renaud Lavillenie a pu nous montré qu'il avait tout ce qu'il fallait dans son jardin pour garder la forme, et s'entrainer.

Dimanche, le champion olympique 2012 a même repris la compétition, en participant à un concours de saut à distance, organisé par World Athletics, l'instance chargée d'organiser les compétitions internationales d'athlétisme. Un concours certes amical et sans enjeu, mais pris très au sérieux par les concurrents !

Chacun dans leur jardin, Renaud Lavillenie, le jeune recordman du monde suédois Armand Duplantis et l'Américain Sam Hendricks se sont livrés bataille à distance. Objectif de ce concours : passer le plus de fois possible la barre des 5 mètres en 30 minutes.

36 sauts en 30 minutes !

Et à ce petit jeu, pas de vainqueur ! Si Sam Hendricks n'a pu faire mieux que 26 passages, Renaud Lavillenie et Armand Duplantis, de 13 ans son cadet, se sont tirés la bourre jusqu'au bout, mais n'ont pas pu se départager : résultat, 36 sauts réussis chacun !

Les trois perchistes ont promis de se retrouver pour la revanche.