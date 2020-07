VIDEO - Renaud sort une nouvelle chanson sur le coronavirus, en hommage aux soignants

Le chanteur Renaud dévoile un nouveau morceau, ce mercredi. Il y parle du coronavirus, et rend hommage aux soignants qui ont affronté l'épidémie.

"Pour tous les potes qui ont souffert de ce putain de virus, pour tous les soignants", dédicace Renaud. L'artiste dévoile ce mercredi une nouvelle chanson, intitulée "Corona song" sur sa page Youtube, Facebook et sur les sites de streaming comme Spotify ou Deezer. Les paroles sont de lui, la musique elle, a été composée par Thierry Geoffroy.

"Retour 15 jours en arrière, Renaud dit (...) j’ai écris une chansonnette, on l’enregistre entre copains et on diffuse le délire à mes potes !!!" est-il écrit sur le compte Facebook du chanteur.

Dans cette chanson inédite, le chanteur de 68 ans parle de son quotidien pendant le confinement dû au coronavirus, "j'en peux plus d'être planté chez moi", "je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature", défend le Pr Raoult ou tacle Donald Trump.

La vidéo a été tournée près de l'Isle sur la Sorgue, dans le Vaucluse où il réside. On y voit Renaud entouré de ses musiciens, bandana rouge en guise de masque et bras nus tatoués.

Un nouveau titre qui n'annonce pas de disque. Il y a sept mois, Renault sortait un album : "Les Mômes et les Enfants d'abord !".