Alors que le réveillon de Noël et les fêtes de fin d'année approchent, plusieurs grands chefs livrent leurs conseils à France Bleu pour la préparation des repas de fêtes. Fausses bonnes idées, plats plus faciles à préparer qu’on ne le pense, ingrédients phares ou coups de cœur, ce lundi, c'est Jean-François Piège, chef de trois restaurants à Paris dont Le Grand restaurant, deux étoiles au guide Michelin, qui confie ses astuces.

Poularde plutôt que dinde, la fausse bonne idée de la bûche

Pour Jean-François Piège, le plat qui n'est pas si incontournable, c'est la dinde. "Une dinde ou un chapon, qui sont de très gros volatiles, sont très difficiles à cuisiner", explique-t-il. Lui préfère la poularde de Bresse, "toujours très tendre et plus facile à cuire". Autre fausse bonne idée, s'atteler à la fabrication d'une bûche de Noël : "On croit que c'est facile à préparer, mais c'est très compliqué, à moins d'avoir une excellente recette de gâteau roulé".

Choisir des produits régionaux

Jean-François Piège conseille de privilégier les produits régionaux pour les repas d'exception. "Si on est en Bretagne, ce sera le homard, si on est dans la région de la Bresse ce sera la volaille, si on est dans le sud ça peut être les truffes", explique-t-il. "Si on a envie de se régaler sans dépenser trop d'argent, et avec des produits qu'on ne mange pas tous les jours, il faut que ce soit des produits locaux, car si on va les chercher ailleurs, ils seront beaucoup plus chers."

Mais surtout, le chef conseille de s'approprier les recettes, de ne pas avoir peur d'y ajouter sa petite touche personnelle.

Toute cette semaine, retrouvez également les conseils de Michel Troisgros, Régis Marcon, Stéphanie Le Quellec, Philippe Conticini et Éric Beaumard.