À l'approche du réveillon de Noël, plusieurs grands chefs vous donnent leurs conseils pour préparer les repas de fêtes de fin d'année. Coups de cœur, fausses bonnes idées, plats plus faciles à préparer qu'on ne le pense ou ingrédients phares, ils livrent leurs astuces sur France Bleu.

Alors que le réveillon de Noël et les fêtes de fin d'année approchent, plusieurs grands chefs livrent leurs conseils à France Bleu pour la préparation des repas de fêtes. Fausses bonnes idées, plats plus faciles à préparer qu’on ne le pense, ingrédients phares ou coups de cœur, ce mardi, c'est Michel Troisgros, chef de la Maison Troisgros (trois étoiles au guide Michelin) et élu meilleur chef au monde par ses pairs en 2017, qui confie ses astuces.

Des huîtres avant tout

Pour Michel Troisgros, le mets incontournable d'un repas de fêtes, ce sont les huîtres, mais pas n'importe lesquelles ni n'importe comment bien sûr. Il faut notamment les ouvrir au dernier moment, précise le chef. Et pourquoi pas les manger chaudes ?

Le foie gras ? Sans façon

À l'inverse, pour Michel Troisgros, le foie gras a perdu son statut de mets de fête, car "il n'a plus la rareté et l'exception" qui le caractérisaient autrefois.