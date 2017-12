À l'approche du réveillon de Noël, plusieurs grands chefs vous donnent leurs conseils pour préparer les repas de fêtes de fin d'année. Coups de cœur, fausses bonnes idées, plats plus faciles à préparer qu'on ne le pense ou ingrédients phares, ils livrent leurs astuces sur France Bleu.

Alors que le réveillon de Noël et les fêtes de fin d'année approchent, plusieurs grands chefs livrent leurs conseils à France Bleu pour la préparation des repas de fêtes. Fausses bonnes idées, plats plus faciles à préparer qu’on ne le pense, ingrédients phares ou coups de cœur, ce mercredi, c'est Régis Marcon, chef du restaurant Régis et Jacques Marcon (trois étoiles au guide Michelin) à Saint-Bonnet-le-Froid, qui confie ses astuces.

Le foie gras, indétrônable !

Alors que dans l'épisode précédent de notre série, Michel Troisgros disait ne plus affectionner le foie gras lors des fêtes, Régis Marcon le place tout en haut de son top des mets de Noël. Et pour le sublimer, choisissez votre pain avec soin.

La dinde, fausse bonne amie du cuisinier de Noël

Régis Marcon alerte les cuisiniers de fêtes sur la dinde, qui semble simple à préparer. En réalité, la cuisson de cette volaille est délicate, et elle devient vite sèche. À surveiller de très près, donc. Mais le premier conseil du chef trois étoiles et de préparer un maximum de composantes de votre repas la veille, pour ne pas perdre de vue le but premier de ce moment : profiter des gens qu'on aime.