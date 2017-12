Alors que le réveillon de Noël et les fêtes de fin d'année approchent, plusieurs grands chefs livrent leurs conseils à France Bleu pour la préparation des repas de fêtes. Fausses bonnes idées, plats plus faciles à préparer qu’on ne le pense, ingrédients phares ou coups de cœur, mais aussi vins et champagne, avec ce samedi pour terminer Éric Beaumard, vice-champion du monde de sommellerie en 1998, sommelier et directeur du restaurant Le Cinq, du palace Le Georges V à Paris, trois étoiles au guide Michelin.

Le champagne : pas au dessert, et pas dans des flûtes !

Eh oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, Éric Beaumard déconseille fortement le champagne au dessert. Le bon moment pour lui c'est à l'apéritif, bien frais et après l'avoir ouvert 15 minutes avant dégustation. Autre conseil étonnant : préférer des verres ballon, à vin, qui laisse l'arôme du champagne se déployer mieux que les flûtes. Et enfin : si vous avez prévu d'acheter plusieurs bouteilles de champagne... Optez plutôt pour un magnum !

A