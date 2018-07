France Bleu Occitanie vous a fait vivre le départ de la 16ème étape du Tour de France ce mardi à Carcassonne. Retour en images sur ce moment festif et populaire.

Il y avait beaucoup de soleil ce mardi pour le départ de la 16ème étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères de Luchon et beaucoup de monde pour voir passer la caravane publicitaire et assister au top départ des coureurs à 11h30.

9h30 : la caravane et ses véhicules étonnants décollent avec distribution de goodies, après une mise en route sportive pour les ambassadeurs des marques.

Distribution de bonbons. © Radio France - Vanessa Marguet

Lola, ambassadrice de la marque Pressade. © Radio France - Alban Forlot

10h : France Bleu, radio officielle du Tour de France, démarre son émission dans le studio installé sur le village départ, avec Alban Forlot, Mathieu Ferri, Vanessa Marguet, le consultant Olivier Perrier et Pierre Bouillin côté technique.

Le studio France Bleu avec Alban Forlot, Mathieu Ferii et le consultant Olivier Perrier © Radio France - Gwendoline Guadagnini

10h50 : Plusieurs invités défilent sur le plateau, notamment Bernard Thévenet, l'ancien coureur licencié à Carcassonne qui a remporté le Tour de France en 75 et 77.

Bernard Thévenet dans le studio France Bleu Occitanie à Carcassonne © Radio France - Alban Forlot

Bernard Thévenet au micro de Mathieu Ferri Copier

11h10 : Quelques minutes avant le départ, le coureur toulousain de chez Cofidis, Anthony Perez reçoit le maillot bleu remis par le directeur de France Bleu Occitanie Pierre Galibert (en collaboration avec l'association des Départements de France).

Le maillot France Bleu et Départements de France remis à Anthony Perez © Radio France - Gwendoline Guadagnini

11h20 : la tension monte et les spectateurs commencent à se masser vers la ligne de départ, les bras remplis de cadeaux du Tour de France.

Jean-Pierre est venu de Narbonne, lui qui fait du vélo toute l'année. © Radio France - Vanessa Marguet

11h30 : Les spectateurs jouent des coudes pour voir le départ des coureurs, donné à 11h30.

Il faut se frayer un chemin pour "voir" le maillot jaune, au départ. © Radio France - Vanessa Marguet

Après le départ, il reste encore le maillot sur l'une des portes de la ville de Carcassonne, mais tout le reste est vite démonté.

Carcassonne va garder encore quelques jours des souvenirs du Tour de France © Radio France - Vanessa Marguet

France Bleu Occitanie vous fera vivre le départ de la 17e étape demain entre Bagnères de Luchon et Saint Lary Soulan, une étape de 65 km qui va emprunter pour la première fois le col du Portet et arriver à 2215m d'altitude.