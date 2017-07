Tour de France : revivez en vidéos et en photos la 12e étape entre Pau et Peyragudes

Le Tour de France a quitté le Béarn ce jeudi direction Peyragudes. Revivez cette douzième étape de la Grande Boucle, deuxième étape la plus longue et (évidemment) l'une des plus belles du parcours.

Six ascensions, un col hors catégorie, 214,5 kilomètres de course, cette 12ème étape s'annonçait difficile. Elle l'a été. Romain Bardet a triomphé à l'arrivée, Chris Froome n'a pas décollé, perdant son maillot jaune. Les coureurs sont donc arrivés sur l'altiport de Peyragudes, 20 ans après le tournage de James Bond, Demain ne meurt jamais. France Bleu Béarn vous propose de revivre cette journée grâce aux images tournées par ses reporters, pour goûter à cette étape comme les milliers de supporters croisés le long de la route.

Le Tour quitte Pau

8h45 : La caravane s'ébranle. Le temps n'est pas de la partie.

Malgré la pluie, il y a deja des fans au km0 ;-) #TDF2017pic.twitter.com/UAlr8hRny1 — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) July 13, 2017

10h : France Bleu est en direct du village départ à Pau. Avant de partir, François Bayrou inaugure une partie du Tour des Géants consacrée à Chris Froome.

Chris Froome découvre son totem. © Radio France - Frédéric Fleurot

10h55 : départ des coureurs.

Sur la route : des passionnés !

Jean-Luc, passionné de vélo, a pris de l'avance il est déjà au col des Ares #TDF2017pic.twitter.com/QkmOAsnr3a — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) July 13, 2017

Sur la route du #TDF2017 comme si vous y étiez 😉 pic.twitter.com/KBXKQI7Q28 — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) July 13, 2017

On vous présente Gus, un très bon grimpeur (et sa maîtresse, Nicole) ! © Radio France - Axelle Labbé

A l'arrivée

Henri IV regarde passer le #TDF2017 à Peyragudes ?!! © Radio France - Axelle Labbé

La star avant les coureurs : @jeanlassalle, très applaudi par la foule #TDF2017pic.twitter.com/RRiDN1H0Ii — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) July 13, 2017

