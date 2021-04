VIDÉO - Revivez l'opération "Hoper" avec le musicien Stéphane Hardy sur les toits de Rennes

Dimanche 21 mars, les Rennais ont parfois été surpris d'entendre un air de bombarde venu des airs lors de leur promenade dans la ville. Ce jour-là, en partenariat avec "Les tombées de la nuit", le musicien Stéphane Hardy a célébré l'arrivée du printemps en jouant de son instrument sur les toits de la ville.

Pour ce projet baptisé "Hoper", entre 7h07 et 19h07, il s'est rendu à l'Opéra, au beffroi de la mairie de Rennes, sur le toit de la chambre des métiers ou de l'orangerie du parc du Thabor. Cette journée magique a été résumée dans une vidéo, publiée ce mercredi 14 avril sur les réseaux sociaux par l'équipe des "Tombées de la nuit". L'occasion de voir la ville d'un peu plus haut et de profiter de beaux panoramas en musique.