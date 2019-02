VIDEO - Revivez la prestation du pianiste niçois aux victoires de la musique classique

Nice, France

Il a 24 ans et il a des doigts en or ! Le pianiste niçois Théo Fouchenneret était en lice pour les Victoires de la musique classique qui se déroulaient ce mercredi soir à Paris. Il était sélectionné dans la catégorie "révélation de l'année - soliste instrumental". L’Azuréen de 24 ans, prodige du piano et ancien pensionnaire du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Nice, n'a pas obtenu le prix. C'est le pianiste Alexandre Kantorow qui repart avec le trophée.

Retrouvez la magnifique interprétation de l’Adagio du Concerto nº23 de Mozart par le jeune Niçois Théo Fouchenneret, nommé dans la catégorie des révélations Soliste Instrumental des #Victoires2019 ! 🎶 #ILoveNicepic.twitter.com/XJppCzYLJb — Ville de Nice (@VilledeNice) February 13, 2019

Des récompenses internationales

Le jeune Niçois peut se consoler, il est déjà couronné de succès. Il a été sacré au concours international de Genève l'an dernier : un premier prix ex-aequo sur le Concerto pour piano n°3 de Bartók